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02 вересня 2020, 12:05 6

Названо міністрів, яких скоро можуть відправити у відставку

02 вересня 2020, 12:05 6
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Відомо про двох кандидатів
Відомо про двох кандидатів
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Представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді, перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що найближчим часом двох членів Кабінету міністрів можуть відправити у відставку.

Про це Стефанчук заявив в ефірі "Україна 24", пише RegioNews з посиланням на "Главред".

Відставка загрожує міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашку та голові Мінфіну Сергію Марченку.

На його думку, доля чиновників залежатиме від того, наскільки ефективну й якісну роботу буде проведено над проєктом держбюджету України та наскільки Раді будуть запропоновані нові підходи щодо подолання наслідків коронавірусу COVID-19.

"Я думаю, що така ситуація назріває (перестановки в Кабміні – ред.). Економічний блок у нас представлений міністром економіки та фінансів. Я думаю, що у першу чергу йдеться саме про цих осіб...", – сказав представник Зеленського.

Нагадаємо, у "Слузі народу" анонсували кадрові перестановки в Кабміні.

міністр Кабмін бюджет закон Верховна Рада
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