НАПК проверит декларации заместителей министров юстиции и финансов
Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций еще 21 чиновника, среди которых 14 действующих и бывших заместителей министров.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.
В частности, ведомство начало проверку заместителя министра финансов Светланы Воробей, заместителя Министра цифровой трансформации Людмилы Рабчинской, заместителя Министра развития экономики Светланы Панаиотиди, а также народного депутата Ольги Стефанишиной.
Также в список проверки попали декларации следующих чиновников:
- Александр Линчевский, бывший заместитель Министра здравоохранения;
- Роман Илык, бывший заместитель Министра здравоохранения;
- Андрей Гайченко, заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы;
- Сергей Масличенко, бывший заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды;
- Владимир Головатенко, бывший заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды;
- Александр Банчук, заместитель Министра юстиции;
- Татьяна Сальникова, бывший заместитель Министра социальной политики по вопросам европейской интеграции;
- Петр Коржевский, бывший заместитель Министра образования и науки;
- Павел Хобзей, бывший первый заместитель Министра образования и науки;
- Геннадий Заболотный, заместитель Председателя Национального агентства по вопросам государственной службы, бывший заместитель Министра Кабинета Министров.
В НАПК добавили, что всего с начала перезапуска агентства к проверке взяты 615 деклараций 453 человек.
Напомним, НАПК взялось за проверку деклараций Супрун, Трояна и еще ряда бывших и действующих чиновников.