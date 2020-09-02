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02 сентября 2020, 17:49 6

НАПК проверит декларации заместителей министров юстиции и финансов

02 сентября 2020, 17:49 6
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Всего в агентстве проверяют 615 деклараций чиновников и служащих
Всего в агентстве проверяют 615 деклараций чиновников и служащих
Фото: flickr
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Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций еще 21 чиновника, среди которых 14 действующих и бывших заместителей министров.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

В частности, ведомство начало проверку заместителя министра финансов Светланы Воробей, заместителя Министра цифровой трансформации Людмилы Рабчинской, заместителя Министра развития экономики Светланы Панаиотиди, а также народного депутата Ольги Стефанишиной.

Также в список проверки попали декларации следующих чиновников:

  • Александр Линчевский, бывший заместитель Министра здравоохранения;
  • Роман Илык, бывший заместитель Министра здравоохранения;
  • Андрей Гайченко, заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы;
  • Сергей Масличенко, бывший заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды;
  • Владимир Головатенко, бывший заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды;
  • Александр Банчук, заместитель Министра юстиции;
  • Татьяна Сальникова, бывший заместитель Министра социальной политики по вопросам европейской интеграции;
  • Петр Коржевский, бывший заместитель Министра образования и науки;
  • Павел Хобзей, бывший первый заместитель Министра образования и науки;
  • Геннадий Заболотный, заместитель Председателя Национального агентства по вопросам государственной службы, бывший заместитель Министра Кабинета Министров.

В НАПК добавили, что всего с начала перезапуска агентства к проверке взяты 615 деклараций 453 человек.

Напомним, НАПК взялось за проверку деклараций Супрун, Трояна и еще ряда бывших и действующих чиновников.

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