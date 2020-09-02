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02 вересня 2020, 10:44 8

Зеленський приїхав до Харкова: планує відвідати школи й гольф-клуб

02 вересня 2020, 10:44 8
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Також президент відвідає низку об'єктів у межах програми "Велике будівництво"
Також президент відвідає низку об'єктів у межах програми "Велике будівництво"
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 2 вересня, президент Володимир Зеленський приїхав до Харкова з офіційним візитом.

Про це передає RegioNews з посиланням на ТСН.

За попередніми даними, в програмі - відвідування кількох районів, де в рамках "Великого будівництва" проводився ремонт доріг. Президент планує відвідати заклади освіти в Пісочині та Південному.

Також голова держави має намір провести зустріч у гольф-клубі, де буде обговорюватися "Стратегія розвитку Харківської області".

Нагадаємо, 1 вересня Володимир Зеленський з робочою поїздкою перебував у Полтаві.

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