Зеленський приїхав до Харкова: планує відвідати школи й гольф-клуб

Також президент відвідає низку об'єктів у межах програми "Велике будівництво"

Також президент відвідає низку об'єктів у межах програми "Велике будівництво"

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 2 вересня, президент Володимир Зеленський приїхав до Харкова з офіційним візитом.

Про це передає RegioNews з посиланням на ТСН.

За попередніми даними, в програмі - відвідування кількох районів, де в рамках "Великого будівництва" проводився ремонт доріг. Президент планує відвідати заклади освіти в Пісочині та Південному.

Також голова держави має намір провести зустріч у гольф-клубі, де буде обговорюватися "Стратегія розвитку Харківської області".

Нагадаємо, 1 вересня Володимир Зеленський з робочою поїздкою перебував у Полтаві.