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Українському режисеру діагностували рак шкіри
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21 жовтня 2026, 10:55

Українському режисеру діагностували рак шкіри

21 жовтня 2026, 10:55
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Фото з відкритих джерел
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Український режисер та продюсер Олексій Комаровський розповів, як йому діагностували онкологію. Він розповів, як саме це сталось

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Олексія Комаровського, він навіть не підозрював, що хворіє. На обличчі в нього з'явилася звичайна червона плямка, яка трималася кілька місяців. Згодом на цьому місці виріс невеликий прищик. Він думав, що якщо не було болю, то це лише подразнення або укус. Однак його подруга Аня вмовила його звернутись до лікарів.

У результаті режисеру діагностували рак шкіри. Він зауважив, що зовнішнє ураження може здаватися зовсім крихітним і непомітним, тоді як під шкірою процес здатний поширюватися значно глибше й ширше.

"Сходіть до дерматолога, перевірте шкіру. Це не означає, що кожна плямка – це рак, без паніки, я не до цього. Я про те, щоб ви перевірились і знали, що все добре. Або виявили його на ранній стадії і дали бій. Ваше здоров’я – у ваших руках", - розповів режисер.

Довідка. Олексій Комаровський - актор, сценарист. Засновник української кінокомпанії Idea Films. Працював, зокрема, над проєктами "Хрещатик 48/2", "Коли ти розлучишся", "Сусіди назавжди".

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