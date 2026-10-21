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21 жовтня 2026, 19:28

Земля вартістю понад 13 млн грн і неіснуючий будинок: прокуратура подала позов у Києві

21 жовтня 2026, 19:28
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Фото: Київська міська прокуратура
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Солом’янська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з позовом про скасування реєстрації права власності на будинок, якого фактично не існує, та реєстрації земельної ділянки площею 0,25 га на вулиці Медовій у Солом’янському районі

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

За даними прокуратури, право власності на неіснуючу нерухомість зареєстрували за приватним товариством. Водночас ретроспективний супутниковий моніторинг за останні 25 років та огляд ділянки підтвердили, що жодних споруд на ній немає.

Крім того, Київська міська рада не ухвалювала рішення про надання цієї землі, а адресу об’єкта нерухомості не присвоювали.

Попри це, для обслуговування неіснуючого будинку сформували та зареєстрували земельну ділянку в Державному земельному кадастрі. Її цільове призначення — будівництво й обслуговування адміністративних будинків та офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку.

У прокуратурі вважають, що реєстрація права власності на будівлю, якої немає, була спрямована на створення штучних підстав для отримання комунальної землі на позаконкурентних умовах.

У зв’язку з виявленими порушеннями прокурори звернулися до суду з вимогою скасувати реєстрацію права власності на нерухомість та реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі.

Наразі Господарський суд міста Києва відкрив провадження за позовом прокуратури та призначив підготовче судове засідання.

Нагадаємо, що на Одещині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього голови сільської ради Березівського району, якого підозрюють у службовій недбалості.

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