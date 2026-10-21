На Рівненщині судитимуть пособника шахраїв, які ошукали пенсіонера

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На Рівненщині судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у пособництві шахраям, що виманили в 82-річного жителя Вараша понад 220 тисяч гривень

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews

За даними правоохоронців, невідомий зателефонував 82-річному жителю Вараша та повідомив, що його син нібито потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Щоб допомогти родичу, чоловікові запропонували терміново передати гроші.

Пенсіонер зібрав усі власні заощадження, частину коштів позичив і передав кур’єру 8500 доларів США та 20 тисяч гривень. Згодом він зрозумів, що став жертвою шахрайства.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який забирав гроші у потерпілого. Ним виявився 24-річний на той час житель Дніпропетровської області.

Слідчі повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Однак згодом чоловік почав переховуватися від органів досудового розслідування, через що його оголосили в розшук.

Нещодавно поліцейські розшукали та затримали його в Павлограді на Дніпропетровщині. Після цього чоловіка доставили до Рівненської області для проведення необхідних процесуальних дій.

Обвинувальний акт скерували до суду. У разі доведення вини чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.