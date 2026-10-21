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21 жовтня 2026, 18:57

На Дніпропетровщині 35-річного чоловіка підозрюють у вбивстві 51-річної жінки

21 жовтня 2026, 18:57
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У П’ятихатках Дніпропетровської області поліцейські затримали 35-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві 51-річної жінки. Під час конфлікту він завдав потерпілій численних ножових поранень, від яких вона померла на місці

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, злочин стався 18 жовтня за місцем проживання загиблої. Чоловік прийшов до жінки, щоб з’ясувати стосунки. Під час розмови між ними виникла словесна сварка.

У ході конфлікту чоловік дістав ніж і завдав 51-річній жінці численних ударів. Від отриманих травм вона померла на місці події. Після скоєного підозрюваний утік.

Поліцейські встановили місцеперебування чоловіка та затримали його. Ним виявився 35-річний житель міста Верхівцеве.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали нападника, який забив до смерті охоронця спортивної бази на Трухановому острові. Нападник металевою трубою декілька разів ударив чоловіка по голові та продовжив бити, навіть коли той впав на землю.

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