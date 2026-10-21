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21 жовтня 2026, 20:55

У селі на Прикарпатті чоловік упав у шестиметрову криницю

21 жовтня 2026, 20:55
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Фото: ДСНС Івано-Франківської області
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У селі Угорники Отинійської громади на Івано-Франківщині рятувальники витягнули чоловіка, який під час робіт упав у криницю завглибшки близько шести метрів і не міг самостійно вибратися. Його підняли на поверхню за допомогою пожежної мотузки

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Повідомлення про подію надійшло до Служби порятунку 21 жовтня о 15:16. Чоловік упав у криницю на території приватного домогосподарства в селі Угорники Коломийського району.

На місце прибули рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Отинія. Спільно з місцевими жителями вони за допомогою пожежної мотузки підняли чоловіка 1960 року народження на поверхню.

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час господарських робіт і не залишати криниці відкритими. У разі небезпеки необхідно телефонувати за номером 101.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині посилюють контроль за якістю води з громадських колодязів після того, як в області зареєстрували шість випадків водно-нітратної метгемоглобінемії серед дітей. Двоє дітей померли.

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