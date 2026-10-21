15 років ув’язнення з конфіскацією майна: на Донеччині засудили агента РФ за державну зраду

Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна чоловіка, який на замовлення Росії коригував удари по українських військових на Краматорському напрямку

Про це повідомила СБУ, передає RegioNews .

Як встановило розслідування, засуджений наводив російські керовані авіабомби та далекобійну артилерію на місця базування українських військових на Краматорському напрямку.

Агентом виявився місцевий різноробочий, який співпрацював з одним зі збройних угруповань РФ, що воює на східному фронті. До співпраці його залучили через знайомого з Росії, якому чоловік розповідав про свої сподівання на захоплення всієї території Донецької області.

Після вербування чоловік діяв під керівництвом російського військового-зв’язкового, який передавав зібрану інформацію своєму командиру.

За інструкціями куратора агент відстежував фортифікаційні споруди та вогневі позиції Сил оборони. Для маскування розвідувальної діяльності він використовував поїздки на підробітки до Краматорська.

Зібрані відомості чоловік надсилав ворогу через месенджер у вигляді скриншотів із координатами військових об’єктів на Google Maps.

За даними СБУ, перед ударами російські військові перевіряли отриману інформацію за допомогою розвідувальних безпілотників. Якщо ціль підтверджували, готували атаку.

Співробітники СБУ затримали агента за місцем проживання в січні цього року. Під час обшуку в нього вилучили два смартфони, які він використовував для прихованого зв’язку з російською стороною. Також правоохоронці вжили заходів для убезпечення позицій українських військових у зоні шпигунської діяльності.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Вона збирала інформацію про оборонні підприємства та громадські організації, які постачають спорядження українським військовим, для коригування російських ракетно-дронових атак.