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21 жовтня 2026, 20:37

В Івано-Франківську забудовників підозрюють у шахрайстві на понад 235 млн грн

21 жовтня 2026, 20:37
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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В Івано-Франківську встановили остаточну кількість потерпілих у справі про будівельну аферу — 256 інвесторів, які вклали понад 235 млн гривень у сім житлових комплексів, що так і не добудували. Троє підозрюваних переховуються за кордоном

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

13 жовтня 2026 року прокурори заочно повідомили про зміну раніше оголошеної підозри одному з фігурантів та про нову підозру. Наразі готують матеріали для публікації червоних оповіщень Інтерполу (Red Notice), які можуть сприяти встановленню місцеперебування підозрюваних, їхньому затриманню та подальшій екстрадиції в Україну.

За даними слідства, у 2017–2022 роках 46-річний місцевий підприємець, власник і засновник 15 будівельних компаній, діяв разом із родичем і знайомим. Вони залучали гроші інвесторів, продаючи квартири та нежитлові приміщення на етапі будівництва.

Водночас компанії, за версією слідства, не мали необхідних дозволів на виконання будівельних робіт, підключення інженерних мереж та введення об’єктів в експлуатацію.

Для кожного житлового комплексу створювали окрему компанію. Кошти, отримані від покупців, переказували на рахунки підконтрольних товариств, приховуючи реальний фінансовий стан підприємств.

Загалом ідеться про сім житлових комплексів, які залишилися недобудованими. Потерпілими у справі визнали 256 інвесторів, а сума завданих збитків перевищує 235 млн гривень.

У прокуратурі зазначають, що всі троє підозрюваних перебувають за кордоном. Їх уже оголошували в міжнародний розшук у 2023–2025 роках.

Фігурантам інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Організатору додатково інкримінують умисне ухилення від сплати податків.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї виманили у забудовника понад 2 млн доларів. Двоє адвокатів та їхній спільник запропонували знайомому організувати виділення під новобудову землі, що перебувала у користуванні військової частини.

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строительство Івано-Франківськ шахрайство забудовник
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