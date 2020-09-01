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01 вересня 2020, 18:12 5

Разумков вважає, що провести вибори в ОРДЛО неможливо

01 вересня 2020, 18:12 5
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Їхнє оголошення може поставити під сумнів легітимність місцевих виборів на всій території України
Їхнє оголошення може поставити під сумнів легітимність місцевих виборів на всій території України
Фото: Facebook
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Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що на сьогодні навряд чи можливо провести місцеві вибори на всій території України, в тому числі і в ОРДЛО.

Про це він заявив під час брифінгу, передає RegioNews.

Якщо це не можна зробити, якщо це будуть вибори без виборів, якщо це буде не за українським законодавством, якщо це буде не волевиявлення, а призначення, то це не вибори. І про це треба відверто говорити. Тому я думаю, що це навряд чи можливо", - сказав Разумков.

Він додав що, згідно із українським законодавством, вибори оголошуються не пізніше як за 90 днів до дня голосування.

Ми це зробили, відповідна постанова була ухвалена, і сьогодні внести в неї зміни - це фактично створити колізію, яку, я не до кінця розумію, як потрібно буде виправляти”, - додав він.

За словами голови Верховної Ради, це може поставити під сумнів легітимність організації і проведення виборів на всій іншій території України.

Разумков підкреслив, що досі таких ініціатив від усіх суб’єктів законодавчої ініціативи не надходило, і він "не впевнений, що вони найближчим часом з’являться".

Нагадаємо, Фокін пропонує дати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки ОРДЛО, він також вважає, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію.

Партія Порошенка вимагає від Зеленського усунути Фокіна з ТКГ, у політсилі вважають, що Фокін здав національні інтереси.

ОРДЛО заява Верховна Рада Дмитро Разумков Місцеві вибори
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