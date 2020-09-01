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01 вересня 2020, 16:16 10

"Слуги" хочуть вигнати Гео Лероса з фракції: він каже, що це наказ Зеленського

01 вересня 2020, 16:16 10
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Нардеп поки не знає про своє майбутнє в парламенті
Нардеп поки не знає про своє майбутнє в парламенті
Фото: censor.net
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Фракція "Слуга народу" збирає підписи за відставку нардепа Гео Лероса.

Як повідомляє RegioNews, про це заявив сам Лерос Телеграм-каналу PavlovskyNews.

За його словами, Зеленський особисто зателефонував главі фракції СН Давиду Арахамії і дав команду зібрати підписи за його виключення з фракції "Слуга народу"

Також Лерос стверджує, що Зеленський попросив зібрати список людей, які не підпишуть документ.

Повідомляється, що нардеп не готовий прогнозувати своє майбутнє в парламенті.

За інформацією PavlovskyNews, Леросу поки не пропонували співпрацю інші партії.

Нагадаємо, сьогодні під час засідання парламенту народний депутат України від "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Слуга народа Верховна Рада президент нардеп парламент
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