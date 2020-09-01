"Слуги" хочуть вигнати Гео Лероса з фракції: він каже, що це наказ Зеленського
Фракція "Слуга народу" збирає підписи за відставку нардепа Гео Лероса.
Як повідомляє RegioNews, про це заявив сам Лерос Телеграм-каналу PavlovskyNews.
За його словами, Зеленський особисто зателефонував главі фракції СН Давиду Арахамії і дав команду зібрати підписи за його виключення з фракції "Слуга народу"
Також Лерос стверджує, що Зеленський попросив зібрати список людей, які не підпишуть документ.
Повідомляється, що нардеп не готовий прогнозувати своє майбутнє в парламенті.
За інформацією PavlovskyNews, Леросу поки не пропонували співпрацю інші партії.
Нагадаємо, сьогодні під час засідання парламенту народний депутат України від "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".