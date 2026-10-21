Фото: ДБР

ДБР затримало солдата навчального центру, який намагався відкупитися від служби за 5 тисяч доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Мобілізований військовослужбовець вирішив самовільно залишити службу. Спочатку він знайшов людей, які мали допомогти йому дістатися з Рівного до Волинської області, обминувши блокпости, однак вийти з самого навчального центру він мав самостійно. Для цього солдат звернувся до командира з пропозицією хабаря.

Командир одразу повідомив про пропозицію правоохоронців і далі діяв під їхнім контролем. Увечері 12 жовтня військового затримали одразу після передачі грошей та виїзду за межі навчального центру.

Фігуранту оголосили підозру у дезертирстві та наданні хабара службовій особі. Йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Наразі триває розслідування для пошуку інших організаторів схеми.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині викрили чоловіка, який організував незаконні поїздки за кордон. Він вивозив військових.