Стало відомо, до яких рад балотуватимуться політв`язні Балух і Сущенко
Колишні в’язні Кремля Роман Сущенко і Володимир Балух представлятимуть "Євросолідарність"
Колишні в’язні Кремля Роман Сущенко і Володимир Балух представлятимуть "Євросолідарність"
Володимир Балух очолить список «Європейської солідарності» на виборах до Київської, а Роман Сущенко – до Черкаської обласної ради.
Про це пише Regionews з посиланням на "Детектор медіа".
Як повідомила виданню народна депутатка, членкиня парламентської фракції "ЄС" Вікторія Сюмар, остаточне рішення буде затверджене 25 вересня 2020 року.
Нагадаємо, учора, 31 серпня, на з`їзді партії "Євросолідарність" стало відомо, що кремлівські політв`язні Балух і Сущенко йтимуть на місцеві вибори з Порошенком .
Олексій Петров очолить список "Слуг народу" на виборах до Закарпатської облрадиВсі новини »
01 вересня 2020, 14:18У "Слуги народу" заговорили про можливі кадрові ротації в Кабміні
01 вересня 2020, 09:11ЦВК спільно з МОЗ розроблять алгоритм місцевих виборів в умовах пандемії
01 вересня 2020, 08:44
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Миколаївщині
Допоможемо впізнати тигра: як на Полтавщині формують електоральні вподобання