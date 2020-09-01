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01 вересня 2020, 14:34 5

Стало відомо, до яких рад балотуватимуться політв`язні Балух і Сущенко

01 вересня 2020, 14:34 5
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Колишні в’язні Кремля Роман Сущенко і Володимир Балух представлятимуть "Євросолідарність"
Колишні в’язні Кремля Роман Сущенко і Володимир Балух представлятимуть "Євросолідарність"
Фото: скрін відео
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Володимир Балух очолить список «Європейської солідарності» на виборах до Київської, а Роман Сущенко – до Черкаської обласної ради.

Про це пише Regionews з посиланням на "Детектор медіа".

Як повідомила виданню народна депутатка, членкиня парламентської фракції "ЄС" Вікторія Сюмар, остаточне рішення буде затверджене 25 вересня 2020 року.

Нагадаємо, учора, 31 серпня, на з`їзді партії "Євросолідарність" стало відомо, що кремлівські політв`язні Балух і Сущенко йтимуть на місцеві вибори з Порошенком .

вибори політика ув'язнені партія облрада Черкаська область Київська область Європейська солідарність Кандидат списки
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