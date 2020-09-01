Олексій Петров очолить список "Слуг народу" на виборах до Закарпатської облради
Про це стало відомо після позачергового з`їзду партії
Про це стало відомо після позачергового з`їзду партії
Першим номером у списку партії «Слуга народу» на виборах до Закарпатської обласної ради стане голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова голова штабу "Слуга народу" в Закарпатській області Михайло Лаба.
За його словами після позачергово з'їзду партії "Слуга народу", стало відомо, що до їх команди приєднується Олексій Петров, чинний голова Закарпатської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, раніше суд оштрафував голову Закарпатської ОДА за невчасне подання декларації.
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