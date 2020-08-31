Кремлівські політв`язні Балух і Сущенко йтимуть на місцеві вибори з Порошенком

"Європейська Солідарність" на місцевих виборах об’єднує патріотів та професіоналів, щоб зупинити проросійський реванш і будувати європейське життя в Україні. Ми сьогодні зібралися, щоб прийняти важливе рішення про участь партії у місцевих виборах. Ці вибори лише формально локальні. Але від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить не лише справність міської каналізації чи якість сільської дороги, але й доля країни у цілому. Насамперед ми повинні сформувати потужні фракції Європейська Солідарність в усіх облрадах. Але особливо це важливо у південних та східних регіонах — для забезпечення унітарності країни, боротьби з ідеями федералізму та проявами сепаратизму. Наше завдання там — мінімізувати результат ОПЗЖ. ОПЗЖ — це ворог, це п’ята колона, яка свідомо працює на Росію, на Москву, на Кремль, на Путіна. Щодо "Слуг", це — наші політичні опоненти. Вони — дилетанти, що не здатні керувати країною. Вони розвалили управління державою і несуть таку ж загрозу для місцевого самоврядування. В Україні настане повний колапс, якщо не підстрахуватися професійним місцевим самоврядуванням. Саме таких кандидатів на посади міських голів та голів ОТГ має запропонувати "Європейська Солідарність". "Європейська Солідарність" йде на місцеві вибори для того, щоб захистити одну із ключових реформ нашої команди — децентралізацію, результати якої втілені у нових дорогах, новому транспорті, відремонтованих школах та дитячих садках, освітлених вулицях тощо. Це відбувається не лише тому, що мери-лідери місцевих партій такі професійні, а ще й тому, що ініційована нашою командою децентралізація дала гроші на місця в інтересах місцевих громад. Але як ми дали, так теперішня влада може й забрати. Протягом року вона вже неодноразово запускала свої клешні в кишені громад. Тільки сильна в масштабах всієї України опозиція здатна дати владі по руках. І така опозиція — це "Європейська Солідарність". Впевнений, що саме "Європейська Солідарність" як найсильніша, найінтелектуальніша, найдосвідченіша опозиційна сила є і буде точкою кристалізації і гуртування усіх патріотичних, державницьких і проєвропейських сил. Гуртуватися треба вже зараз, в парламенті, у радах усіх рівнів, в повсякденній політичній роботі… Щоб не дійшло до того, що об’єднуватися випаде вже на Майдані. Уже сьогодні на місцевих виборах до нас приєднаються такі яскраві особистості, професіонали і патріоти, як Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Ройтбурд, Леонід Ємець та інші. Хто ще не знає, нагадую, що не так давно до "Європейської Солідарності" долучився найкривавіший з часів Реформації український пастор — Олександр Турчинов. Україна — сильна. Вона має достатній запас міцності, щоб вистояти супроти ворогів. І щоб придбати імунітет, який захистить від випадкових людей, яких іронія долі підняла до вершин влади. Україна буде європейською державою, членом Євросоюзу та НАТО. Слава Україні!