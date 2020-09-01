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01 вересня 2020, 09:11 5

У "Слуги народу" заговорили про можливі кадрові ротації в Кабміні

01 вересня 2020, 09:11 5
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До Мінекономіки та Мінфіну "є питання"
До Мінекономіки та Мінфіну "є питання"
Фото: з відкритих джерел
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За словами голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, у монобільшості в парламенті є питання до роботи економічного блоку в Кабміні.

Як передає RegioNews, про це Корнієнко заявив в ефірі "Свободи слова".

Так, мова йде про роботу Міністерства економічного розвитку і торгівлі, а також про Міністерство фінансів. Голова партії таким чином прокоментував слова голови фракції Давида Арахамії про можливі ротації у складі уряду.

Він (Арахамія – ред.) говорив про економічний блок. І він не говорив в досконалому вигляді про якийсь збір підписів або якихось проектах рішень. Він більше натякав що до Міністерству економіки, Міністерству фінансів є питання з боку фракції монобільшості. Я думаю, що вони на ці питання найближчим часом або дадуть відповідь, чи дадуть їх неякісно. І тоді ми будемо в якісь процеси далі переходити", – сказав Корнієнко.

Він також додав, що нардепів також цікавить робота митної і податкової служб країни.

Нагадаємо, Давид Арахамія не виключає, що у найближчій перспективі відбудуться кадрові ротації в економічному блоці Кабміну.

Раніше повідомлялося, що лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, скільки коштує передвиборча кампанія для претендента на місце депутата у міській чи сільській раді.

Слуга народа партія Мінфин депутат Міністерство
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