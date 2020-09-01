Стало известно, в какие советы будут баллотироваться политзаключенные Балух и Сущенко
Бывшие узники Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух будут представлять "Евросолидарность"
Бывшие узники Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух будут представлять "Евросолидарность"
Владимир Балух возглавит список «Европейской солидарности» на выборах в Киевский, а Роман Сущенко – в Черкасский областной совет.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на "Детектор медиа".
Как сообщила изданию народный депутат, член парламентской фракции "ЕС" Виктория Сюмар, окончательное решение будет утверждено 25 сентября 2020 года.
Напомним, вчера, 31 августа, на съезде партии "Евросолидарность" стало известно, что кремлевские политзаключенные Балух и Сущенко будут идти на местные выборы с Порошенко .
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