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29 серпня 2020, 14:18 16

"Слуга народу” висуває коміка Філімонова в мери Одеси - ЗМІ

29 серпня 2020, 14:18 16
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Чутки про його висування ходили і раніше
Чутки про його висування ходили і раніше
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Кандидатом у мери Одеси від партії "Слуга народу" став комік та гуморист Олег Філіномов.

Про це повідомляє "Главком”, передає RegioNews.

Олег Філімонов народився в Миколаєві 26 березня 1952 року. Він закінчив факультет романо-германської філології Одеського державного університету, а також захистив кандидатську і докторську дисертації.

Він був доцентом кафедри іноземних мов ОДУ, а також учасником "зоряного" складу команди КВК "Одеські джентльмени.

Відомо, що наступного тижня партія планує оголосити своїх кандидатів у міські голови. Деякі з них вже розпочали свою передвиборчу кампанію.

Нагадаємо, Труханов має найбільшу підтримку одеситів серед кандидатів на посаду мера, його кандидатуру підтримують 27,9% респондентів.

політика Одеса Слуга народа Місцеві вибори Кандидат
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