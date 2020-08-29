"Слуга народу” висуває коміка Філімонова в мери Одеси - ЗМІ
Чутки про його висування ходили і раніше
Чутки про його висування ходили і раніше
Кандидатом у мери Одеси від партії "Слуга народу" став комік та гуморист Олег Філіномов.
Про це повідомляє "Главком”, передає RegioNews.
Олег Філімонов народився в Миколаєві 26 березня 1952 року. Він закінчив факультет романо-германської філології Одеського державного університету, а також захистив кандидатську і докторську дисертації.
Він був доцентом кафедри іноземних мов ОДУ, а також учасником "зоряного" складу команди КВК "Одеські джентльмени.
Відомо, що наступного тижня партія планує оголосити своїх кандидатів у міські голови. Деякі з них вже розпочали свою передвиборчу кампанію.
Нагадаємо, Труханов має найбільшу підтримку одеситів серед кандидатів на посаду мера, його кандидатуру підтримують 27,9% респондентів.
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