"Слуга народу” висуває коміка Філімонова в мери Одеси - ЗМІ

Чутки про його висування ходили і раніше

Чутки про його висування ходили і раніше

Кандидатом у мери Одеси від партії "Слуга народу" став комік та гуморист Олег Філіномов.

Про це повідомляє "Главком”, передає RegioNews. Олег Філімонов народився в Миколаєві 26 березня 1952 року. Він закінчив факультет романо-германської філології Одеського державного університету, а також захистив кандидатську і докторську дисертації. Він був доцентом кафедри іноземних мов ОДУ, а також учасником "зоряного" складу команди КВК "Одеські джентльмени. Відомо, що наступного тижня партія планує оголосити своїх кандидатів у міські голови. Деякі з них вже розпочали свою передвиборчу кампанію. Нагадаємо, Труханов має найбільшу підтримку одеситів серед кандидатів на посаду мера, його кандидатуру підтримують 27,9% респондентів.

.