В Україні з'явився новий тимчасовий очільник Нацслужби здоров’я

Рішення ухвалив Кабмін

Рішення ухвалив Кабмін

Як пише RegioNews, про це народний депутат від "Слуги народу", представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Мокан зауважив, що сьогодні відбулося позачергове засідання уряду, на якому розглядалися кадрові питання.

Зокрема Кабмін ухвалив рішення про визнання таким, що втратило чинність, свого розпорядження від 4 грудня 2019 року про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Національної служби здоров'я на Мовчан. Кабмін також прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови НСЖУ на Віленського.

Кабмін також схвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови НСЖУ на Віленського.

Нагадаємо, що ще у червні стало відомо, що у МОЗ визначилися з новим главою НСЗУ, але не назвали його імені.