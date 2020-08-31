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31 серпня 2020, 12:35 5

В Україні з'явився новий тимчасовий очільник Нацслужби здоров’я

31 серпня 2020, 12:35 5
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Рішення ухвалив Кабмін
Рішення ухвалив Кабмін
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Уряд призначив директора департаменту договірної роботи Національної служби здоров’я (НСЗУ) Андрія Віленського на посаду т.в.о. голови НСЗУ замість Оксани Мовчан.

Як пише RegioNews, про це народний депутат від "Слуги народу", представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Мокан зауважив, що сьогодні відбулося позачергове засідання уряду, на якому розглядалися кадрові питання.

Зокрема Кабмін ухвалив рішення про визнання таким, що втратило чинність, свого розпорядження від 4 грудня 2019 року про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Національної служби здоров'я на Мовчан. Кабмін також прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови НСЖУ на Віленського.

Кабмін також схвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови НСЖУ на Віленського.

Нагадаємо, що ще у червні стало відомо, що у МОЗ визначилися з новим главою НСЗУ, але не назвали його імені.

Кабмін Слуга народа Лікар здоров`я рішення
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