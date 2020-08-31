Місцеві вибори: Рада може знову змінити Виборчий кодекс

Будуть внесені зміни щодо технічних моментів їхнього проведення

Будуть внесені зміни щодо технічних моментів їхнього проведення

Фото: flickr

Верховна рада перед місцевими виборами планує внести зміни у Виборчий кодекс, які стосуються роботи Національної поліції під час виборчої кампанії.

Про це повідомляє "РБК-Україна” із посиланням на нардепа від "Слуги народу” Олександра Качуру, передає RegioNews.

Раніше Міністерство внутрішніх справ ініціювало зміни до Виборчого кодексу, воно пропонує скоротити охорону дільниць напередодні голосування до трьох днів замість восьми, як це передбачається законодавством зараз.

Ініціативу МВС парламент планує розглянути однією з перших.

У вівторок ми вже проголосували ці зміни на комітеті. Наприклад, попередня команда авторів кодексу не звернула увагу на те, що у нас в країні просто немає стільки поліцейських, щоб охороняти дільниці протягом стількох днів. У нас не залишиться кому стежити за порядком на вулицях", - пояснив Качура.

Нагадаємо, Арахамія заявив, що нова сесія Верховної Ради відкриється 1 вересня, тоді ж стартує новий політичний сезон.

Раніше МВС ініціювало зміни до Виборчого кодексу з приводу охорони дільниць, їх планують охороняти упродовж трьох днів.