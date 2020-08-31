Ситуація в прифронтових районах не сприяє проведенню виборів — ЦВК

Голова відомства оцінив можливість запровадження надзвичайного стану

Голова відомства оцінив можливість запровадження надзвичайного стану

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Станом на сьогодні ситуація не сприяє проведенню місцевих виборів у 18 прифронтових районах Донецької і Луганської областей, які підконтрольні Україні.

Про це заявив глава ЦВК Олег Діденко в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.

До нас надійшли висновки Донецької і Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій, які підтвердили свої попередні висновки про неможливість проведення виборів саме в тих громадах, за якими подавалася інформація раніше. Вони підкріплені протоколами відповідних нарад", – сказав Діденко.

Він додав, що досі існує загроза для життя і здоров'я громадян, це також підтвердили в СБУ та РНБО.

Діденко не виключає, що вибори можуть скасувати в інших громадах, якщо їхнє проведення буде ставити під загрозу життя та здоров’я місцевого населення, а також додав, що надзвичайний стан може вводитися також в окремих районах.

Відповідно до законодавства України, надзвичайний стан може вводитися як на території України в цілому, так і в окремих місцевостях. Теоретично такий розвиток подій можливий", - підкреслив голова ЦВК.

Нагадаємо, Рада перегляне проведення місцевих виборів на Донбасі на прохання Кравчука, глава ТКГ звернувся до парламенту з відповідним документом.