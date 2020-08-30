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30 серпня 2020, 14:32 11

"Слуга народу" розпочала з'їзд: вже ухвалила статут та обрала кандидата на довибори у Раду по 208 округу

30 серпня 2020, 14:32 11
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Рішення політсила ухвалила сьогодні
Рішення політсила ухвалила сьогодні
Фото: facebook.com/sluganarodu.official
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на русском языке

Партія "Слуга народу" сьогодні, 30 серпня, початку з'їзд, де затвердила статут партії і вирішила висунути на довиборах у Верховну Раду по 208 округу Анатолія Гунька.

Про це повідомили у Telegram партії "Слуга народу", передає RegioNews.

"Анатолій Гунько – наш кандидат на довиборах у Раду по 208-му округу в Чернігівській області. Таке рішення сьогодні затвердила партія "Слуга Народу" на першій частині з’їзду", - зазначили у політсилі.

Там повідомили, що Анатолій Гунько – громадський діяч, меценат, захисник інтересів людей.

"Очолює ГО "Правозахист плюс" і є головою наглядової ради Благодійного фонду "Гільдія Добра"", - зауважили у СН.

Крім цього, партія затвердила статут. За словами нардепа Олександра Качури, у "слуг" не повинно бути секретів від народу. Він також опублікував текст статуту.

Також там нагадали, що у понеділок, 31 серпня, о 15.30 у КВЦ "Парковий" відбудеться друга частина з’їзду, на якій партія ухвалить рішення про участь у місцевих виборах, а також представить кандидатів на посаду голів міст обласного значення. На заході буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у середу, 26 серпня, почався виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область), призначених Комісією на неділю, 25 жовтня 2020 року.

вибори Україна Слуга народа Чернігів нардепи
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