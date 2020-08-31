Зеленский выступит на сегодняшнем съезде "Слуги народа"

Ранее его проведение перенесли из-за коронавируса

Ранее его проведение перенесли из-за коронавируса

Фото: Офис президента

В понедельник, 31 августа состоится внеочередной съезд правящей партии "Слуга народа", в нем примет участие президент Зеленский.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба партии, передает RegioNews.

Известно, что съезд "Слуги народа" состоится в КВЦ "Парковый" в Киеве, его начало анонсировано на 15:30.

Партия планирует принять решение об участии политсилы в местных выборах 25 октября, а также представить список кандидатов на должности мэров областных центров.

Мероприятие посетит президент Украины Владимир Зеленский и другие представители руководства государства", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 август "Слуга народа" начала съезд: уже приняла устав и избрала кандидата на довыборы в Раду по 208 округу.