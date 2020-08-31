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31 августа 2020, 13:03 10

Зеленский выступит на сегодняшнем съезде "Слуги народа"

31 августа 2020, 13:03 10
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Фото: Офис президента
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В понедельник, 31 августа состоится внеочередной съезд правящей партии "Слуга народа", в нем примет участие президент Зеленский.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба партии, передает RegioNews.

Известно, что съезд "Слуги народа" состоится в КВЦ "Парковый" в Киеве, его начало анонсировано на 15:30.

Партия планирует принять решение об участии политсилы в местных выборах 25 октября, а также представить список кандидатов на должности мэров областных центров.

Мероприятие посетит президент Украины Владимир Зеленский и другие представители руководства государства", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 август "Слуга народа" начала съезд: уже приняла устав и избрала кандидата на довыборы в Раду по 208 округу.

Владимир Зеленский Слуга народа партия Местные выборы Съезд
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