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21 серпня 2020, 16:24 17

МВС ініціювало зміни до Виборчого кодексу з приводу охорони дільниць

21 серпня 2020, 16:24 17
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Дільниці планують охороняти упродовж трьох днів
Дільниці планують охороняти упродовж трьох днів
Фото: Facebook
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Міністерство внутрішніх справ ініціювало зміни до Виборчого кодексу щодо термінів охорони виборчих дільниць під час місцевих виборів.

Про це під час брифінгу у Вишгороді заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає RegioNews.

За словами Авакова, сьогодні термін охорони виборчих дільниць складає вісім днів до виборів, але МВС має намір скоротити його.

Це дуже велике навантаження на весь особовий склад. Тому ми будемо виходити з ініціативи – охорона дільниць три дні", — зазначив міністр.

Він додав, що цю ініціативу вже розглядає відповідний комітет Верховної Ради.

Нагадаємо, Аваков обіцяє контролювати місцеві вибори за найвищими стандартами.

Арсен Аваков закон МВС парламент Місцеві вибори охорона
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