У "Слузі народу" анонсували кадрові перестановки в Кабміні

Йдеться про два-три міністерства

Йдеться про два-три міністерства

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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що у найближчій перспективі відбудуться кадрові ротації в економічному блоці Кабміну.

Про це він заявив в ефірі "Україна-24", передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"Я не виключаю, я думаю, що до осені точно можуть бути якісь ротації по окремих міністерствах. Можу навіть спрогнозувати: два-три міністерства", - сказав Арахамія.

Глава фракції відповів ствердно на питання, чи йдеться про економічний блок уряду.

Арахамія також наголосив, що на сьогодні немає передумов для заміни уряду Дениса Шмигаля, проте зазначив, що виключати відставку уряду не можна: "Точно не виключено, але поки у нас жодних таких планів немає".

Нагадаємо, 26 серпня Кабмін призначив нового очільника "Укрзалізниці”.