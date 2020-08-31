ЦВК назвала дату початку виборчого процесу

Він розпочнеться наступного тижня

Він розпочнеться наступного тижня

Фото: з відкритих джерел

Центрвиборчком оголосив дату початку виборчого процесу місцевих виборів в Україні. Так, виборчий процес стартує вже з 5 вересня 2020 року.

Як передає RegioNews, про це повідомляє прес-служба ЦВК.

У комісії зазначають, що рішення про дату початку виборчого процесу прийнято на виконання вимог українського Виборчого кодексу.

Також, Центрвиборчком вніс зміни в календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня. Календарний план виклали в новій редакції.

Зазначимо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року, ця дата була прийнята Верховною радою. Разом з місцевими виборами відбудуться довибори в парламент по 208-му округу в Чернігівській області.

Нагадаємо, СБУ хочуть заборонити голосувати 25 жовтня тим, хто співпрацює з Росією.