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31 серпня 2020, 08:44 12

ЦВК назвала дату початку виборчого процесу

31 серпня 2020, 08:44 12
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Він розпочнеться наступного тижня
Він розпочнеться наступного тижня
Фото: з відкритих джерел
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Центрвиборчком оголосив дату початку виборчого процесу місцевих виборів в Україні. Так, виборчий процес стартує вже з 5 вересня 2020 року.

Як передає RegioNews, про це повідомляє прес-служба ЦВК.

У комісії зазначають, що рішення про дату початку виборчого процесу прийнято на виконання вимог українського Виборчого кодексу.

Також, Центрвиборчком вніс зміни в календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня. Календарний план виклали в новій редакції.

Зазначимо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року, ця дата була прийнята Верховною радою. Разом з місцевими виборами відбудуться довибори в парламент по 208-му округу в Чернігівській області.

Нагадаємо, СБУ хочуть заборонити голосувати 25 жовтня тим, хто співпрацює з Росією.

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