Правоохоронці просять політиків не маніпулювати коронавірусною ситуацією у Чернівцях

також просять містян з порозумінням ставитися до вимушених карантинних обмежень

також просять містян з порозумінням ставитися до вимушених карантинних обмежень

Як передає RegioNews, про це йдеться у зверненні Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

У поліції нагадали, що 25 серпня депутати Чернівецької міськради ухвалили рішення щодо часткового скасування карантинних обмежень на території міста, яке через погіршення епідемічної ситуації потрапило до "червоної" зони за рівнем епідемічної небезпеки.

"Оскільки такі дії депутатів міської ради можуть спричинити поширення захворювання та збільшити кількість людських жертв, за вказаним фактом поліція розпочала кримінальне провадження", — пояснюють правоохоронці.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

На переконання поліції, рішення міської ради суперечить Конституції України та іншим нормативно-правовим актам, і в місті продовжують діяти карантинні обмеження, для "червоної" зони.

"Поліцейські розуміють стурбованість чернівчан через фінансові збитки, пов’язані з карантинними обмеженнями. Також нагадуємо, що людина, її життя і здоровʼя визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Правила карантину спрямовані на боротьбу з інфекційними хворобами. Порушення цих правил може спричинити поширення захворювання та збільшити кількість людських жертв", — кажуть у поліції.

Правоохоронці просять містян з порозумінням ставитися до вимушених карантинних обмежень, не легковажити своїм здоров’ям і життям та не наражати на небезпеку оточуючих.

"Також правоохоронці звертаються до політиків з проханням не маніпулювати епідемічною ситуацією в області, не приймати неправомірних популістичних рішень і не використовувати ім’я поліції у своїх політичних цілях. Буковинські поліцейські дотримуються політичної нейтральності і в своїй діяльності є незалежними від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об’єднань", — наголошується у зверненні.

Нагадаємо, міська влада Чернівців 25 серпня відмовилась посилювати карантин.

26 серпня стало відомо, що у Чернівцях тролейбуси більше не перевозять пасажирів. ЧТУ припинило всі перевезення на вимогу поліції.

27 серпня у Чернівцях знову запрацював громадський транспорт, але є обмеження.

Тоді ж на міську раду Чернівців відкрили справу за послаблення карантину.