10:13  29 серпня
В Україні знову антирекорд COVID-19, зафіксовано 2481 нових випадків
15:52  28 серпня
НАЗК взялося за перевірку декларацій Супрун, Трояна й ще низки колишніх і чинних посадовців
10:02  29 серпня
В зоні ООС від початку доби зберігалася "тиша” - штаб
UA | RU
UA | RU
29 серпня 2020, 10:52 6

Сьогодні відзначають День пам'яті загиблих захисників України

29 серпня 2020, 10:52 6
Читайте также на русском языке
Вже вдруге в Україні ця пам’ятна дата відзначається на державному рівні
Вже вдруге в Україні ця пам’ятна дата відзначається на державному рівні
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Про це передає RegioNews.

Саме на ці дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли українські підрозділи потрапили у вороже оточення під час боїв за стратегічний об’єкт Донбасу місто Іловайськ.

За офіційними даними, під час Іловайської операції 366 українських воїнів загинули, 429 - отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили у полон.

У День пам’яті захисників в Україні приспустять прапори на будівлях органів державної влади, установ і організацій.

Також відомо, що президент Володимир Зеленський, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова Верховної Ради Дмитро Разумков взяли участь у заходах з вшанування пам’яті українських військових.

Урочисті заходи відбулись на Меморіальному комплексі Міністерства оборони України.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора передав до міжнародного суду докази злочинів РФ під Іловайськом. Слідчі продовжують збір доказів та встановлення винних осіб.

Україна Володимир Зеленський військові Деніс Шмигаль Іловайськ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Україні знову антирекорд COVID-19, зафіксовано 2481 нових випадків
29 серпня 2020, 10:13
На Черкащині представили Стратегію розвитку області на 2021-2027 роки
28 серпня 2020, 20:34
В зоні ООС на всіх ділянках фронту зберігався режим "тиші"
28 серпня 2020, 19:30
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Битва за Чернівці: стартовий приквел з багатьма невідомими
Місцеві вибори в Дніпрі і області: старі обличчя під новими прапорами
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »