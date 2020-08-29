Сьогодні відзначають День пам'яті загиблих захисників України

Вже вдруге в Україні ця пам’ятна дата відзначається на державному рівні

Вже вдруге в Україні ця пам’ятна дата відзначається на державному рівні

Фото: flickr

Сьогодні, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Про це передає RegioNews.

Саме на ці дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли українські підрозділи потрапили у вороже оточення під час боїв за стратегічний об’єкт Донбасу місто Іловайськ.

За офіційними даними, під час Іловайської операції 366 українських воїнів загинули, 429 - отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили у полон.

У День пам’яті захисників в Україні приспустять прапори на будівлях органів державної влади, установ і організацій.

Також відомо, що президент Володимир Зеленський, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова Верховної Ради Дмитро Разумков взяли участь у заходах з вшанування пам’яті українських військових.

Урочисті заходи відбулись на Меморіальному комплексі Міністерства оборони України.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора передав до міжнародного суду докази злочинів РФ під Іловайськом. Слідчі продовжують збір доказів та встановлення винних осіб.