Офіс Генпрокурора передав до міжнародного суду докази злочинів РФ під Іловайськом

Слідчі продовжують збір доказів та встановлення винних осіб

Слідчі продовжують збір доказів та встановлення винних осіб

Офіс генерального прокурора України передав до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду докази вчинення Росією воєнних злочинів під Іловайськом Донецької області в серпні 2014 року.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора, інформує RegioNews.

Згідно з висновками експертів та комплексу інших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія збройних сил РФ. В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України та подальше вчинення ними воєнних злочинів. На той момент сили ЗС РФ складалися з 9 батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів”, - підкреслили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що відповідно до встановлених даних, критичне співвідношення військових сил України у районі міста Іловайськ з підрозділами ЗС Росії та представників незаконних збройних формувань, контрольованих РФ, складало: особовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11; бронетехніка – 1 до 16; артилерія – 1 до 15; "Гради" - 1 до 24.

За даними ОГП, вже 24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектору "Б" потрапили в оточення ворога. 26-28 серпня між керівництвом АТО та Генштабом ЗС РФ почалися переговори щодо надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань України за узгодженими маршрутами.

Однак 29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ, в порушення вимоги ст. 37 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 1949 року, російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками під час виходу особового складу підрозділів сил АТО в районі населених пунктів Старобешево, Чумаки, Новодворське, Агрономічне, Многопілля, Червоносільське, Осикове, Новокатеринівка Донецької області.

Окрім того, у вказаний період часу та місці, за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ російські військовослужбовці і підконтрольні їм іррегулярні незаконні збройні формування вчинили вбивства поранених українських військовослужбовців, які внаслідок отриманих травм не чинили опір.

Таким чином, було вчинене віроломне вбивство 366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон”, - констатували в Офісі генпрокурора.

Водночас повідомляється, що за результатами розслідування агресивної війни РФ проти України загалом на цей час притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних злочинів 110 осіб, у тому числі 68 громадян РФ, серед яких 21 високопосадовець. Вказаних осіб оголошено в розшук.

До суду скеровано 48 обвинувальних актів стосовно 51 особи. Вироками українських судів 35 осіб вже засуджено, в тому числі 13 громадян РФ, серед них 3 військовослужбовці ЗС РФ.

До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду для вирішення питання про відкриття кримінального провадження передано інформацію про зібрані докази вчинення воєнних злочинів, в тому числі віроломного вбивства українських військових у районі Іловайська”, - наголошується в повідомленні.

Як зазначається, слідчі Головного слідчого управління СБУ продовжують збір доказів та встановлення всіх винних осіб.

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