Сегодня отмечают День памяти погибших защитников Украины

Уже второй раз в Украине эта памятная дата отмечается на государственном уровне

Уже второй раз в Украине эта памятная дата отмечается на государственном уровне

Фото: flickr

Сегодня, 29 августа, в Украине отмечается День памяти защитников, погибших за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Об этом передает RegioNews. Именно на эти дни 2014 года пришелся пик Иловайской трагедии, когда украинские подразделения попали во враждебное окружение во время боев за стратегический объект Донбасса город Иловайск. По официальным данным, во время Иловайской операции 366 украинских воинов погибли, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен. В День памяти защитников в Украине приспущены флаги на зданиях органов государственной власти, учреждений и организаций. Также известно, что президент Владимир Зеленский, а также премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков приняли участие в мероприятиях почтения памяти украинских военных. Торжественные мероприятия состоялись на Мемориальном комплексе Министерства обороны Украины. Напомним, Офис Генпрокурора передал в международный суд доказательства преступлений РФ под Иловайском. Следователи продолжают сбор доказательств и установление виновных лиц.

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