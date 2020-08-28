На Черкащині представили Стратегію розвитку області на 2021-2027 роки

Були названі основні проблеми та напрямки розвитку регіону

Були названі основні проблеми та напрямки розвитку регіону

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки на Черкащину взяв участь у представленні Стратегії розвитку області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Успішною держава може бути лише тоді, коли будуть успішними всі її регіони. З цією метою створені стратегії розвитку областей – щоб кожен регіон розумів свої сильні сторони, які можуть привабити інвесторів та принести прибуток”, - сказав Зеленський.

Представляючи стратегію, народний депутат Олександр Скічко заявив, що область має вдале географічне розташування, тому вона є логістичним центром.

Також Черкащина посідає п’яте місце в Україні за виробництвом сільськогосподарської продукції.

Одним із пріоритетних напрямків для інвестування є саме аграрна галузь. Ідеться не лише про вирощування сировини, а й про переробну промисловість. Створення нових робочих місць у сільському господарстві – першочергове завдання”, - сказав нардеп.

Ще одним стимулом для розвитку села він назвав сільськогосподарську кооперацію. Також область має туристичний потенціал.

У 2020 році на Черкащині завдяки програмі "Велике будівництво” буде відремонтовано 234 км доріг. Крім того, планується електрифікація залізниці до Умані та Черкас та відновлення черкаського вокзалу. Є потенціал для розвитку річкового та авіасполучення”, - додав Скічко.

Під час презентації було названо такі потреби області, як покращення охорони водних ресурсів, налагодження переробки сміття, контроль за утилізацією відходів.

Також стратегія передбачає розвиток цифрової інфраструктури Черкащини, тому найближчим часом тут планують відкрити Офіс інвестицій при ОДА, де будуть акумулюватися всі інвестиційні проекти.

Нагадаємо, Зеленський презентував кандидата в мери Черкас і обласну команду "Слуги Народу”. На зустрічі було представлено команду, з якою "Слуга народу” піде на вибори на Черкащині.