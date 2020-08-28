В зоні ООС на всіх ділянках фронту зберігався режим "тиші"

Доба пройшла без втрат

Доба пройшла без втрат

Фото: flickr

Від початку доби в районі проведення операції об'єднаних сил обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню і перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю”, - йдеться в повідомленні.

За добу серед українських військових бойових втрат і поранень немає.

Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, - додали в штабі.

Також у прифронтовій зоні сапери за останню добу розмінували більше восьми гектарів території та передали на знищення 48 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби бойовики під Авдіївкою стріляли з гранатомета, бойових втрат і поранень серед українських військових не було.