В зоні ООС на всіх ділянках фронту зберігався режим "тиші"
Від початку доби в районі проведення операції об'єднаних сил обстрілів з боку противника не зафіксовано.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню і перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю”, - йдеться в повідомленні.
За добу серед українських військових бойових втрат і поранень немає.
Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, - додали в штабі.
Також у прифронтовій зоні сапери за останню добу розмінували більше восьми гектарів території та передали на знищення 48 знайдених вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, минулої доби бойовики під Авдіївкою стріляли з гранатомета, бойових втрат і поранень серед українських військових не було.