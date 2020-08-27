Стрілянина під Харковом: стало відомо ім’я власника автівки нападників
У справі про напад на автобус знову з'явився слід "Нацкорпусу"
У справі про напад на автобус знову з'явився слід "Нацкорпусу"
Автомобіль нападників на автобус під Харковом зареєстрований на члена "Нацкорпусу".
Про це повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNEWS", передає RegioNews.
Машина з поста Антона Геращенко про нападників, зареєстрована на Куриленко Івана Петровича”, - йдеться в повідмоленні.
Зазанчається, що Іван Куриленко очолює осередок "Нацкорпусу” в Дніпропетровській області.
Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.
Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.
Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.
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