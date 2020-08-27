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27 серпня 2020, 23:12 11

Стрілянина під Харковом: стало відомо ім’я власника автівки нападників

27 серпня 2020, 23:12 11
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У справі про напад на автобус знову з'явився слід "Нацкорпусу"
У справі про напад на автобус знову з'явився слід "Нацкорпусу"
Фото: PavlovskyNEWS
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Автомобіль нападників на автобус під Харковом зареєстрований на члена "Нацкорпусу".

Про це повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNEWS", передає RegioNews.

Машина з поста Антона Геращенко про нападників, зареєстрована на Куриленко Івана Петровича”, - йдеться в повідмоленні.

Зазанчається, що Іван Куриленко очолює осередок "Нацкорпусу” в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.

Також з’явилось відео нападу на автобус із активістами біля Харкова

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