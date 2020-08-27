Стрілянина під Харковом: стало відомо ім’я власника автівки нападників

У справі про напад на автобус знову з'явився слід "Нацкорпусу"

У справі про напад на автобус знову з'явився слід "Нацкорпусу"

Фото: PavlovskyNEWS

Автомобіль нападників на автобус під Харковом зареєстрований на члена "Нацкорпусу".

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