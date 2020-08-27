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27 серпня 2020, 22:57 4

Напад на автобус під Харковом: постраждалі перебувають в операційній

27 серпня 2020, 22:57 4
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Кількість постраждалих зросла до чотирьох
Кількість постраждалих зросла до чотирьох
Фото: Нацполіція
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До міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги доставили чотирьох постраждалих внаслідок стрілянини на трасі під Харковом.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради, а також у поліції Харківської області, передає RegioNews.

В поліції області зазначили, що внаслідок обстрілу автобусу постраждали чотири людини. Один з постраждалих отримав струс мозку, інші – різні поранення від гумових куль.

У поліції додали, що дії зловмисників кваліфіковані як замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинене за поперечною змовою групою осіб.

У своєму Telegram голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив, що поліцейські затримали 14 осіб.

В міськраді Харкова також зазначили, що за словами лікарів, повна інформація про стан постраждалих буде повідомлена завтра вранці, 28 серпня, після закінчення операцій.

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, у нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Згодом в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус” заперечив причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали.

Також з’явилось відео нападу на автобус із активістами біля Харкова

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