Стрельба под Харьковом: стало известно имя владельца автомобиля нападавших

В деле о нападении на автобус опять появился след "Нацкорпуса"

В деле о нападении на автобус опять появился след "Нацкорпуса"

Фото: PavlovskyNEWS

Автомобиль напавших на автобус под Харьковом зарегистрирован на члена "Нацкорпуса".

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