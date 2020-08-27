Стрельба под Харьковом: стало известно имя владельца автомобиля нападавших
В деле о нападении на автобус опять появился след "Нацкорпуса"
В деле о нападении на автобус опять появился след "Нацкорпуса"
Автомобиль напавших на автобус под Харьковом зарегистрирован на члена "Нацкорпуса".
Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNEWS", передает RegioNews.
Машина с поста Антона Геращенко о нападавших, зарегистрированная на Куриленко Ивана Петровича", - говорится в повидмоленни.
Отмечается, что Иван Куриленко возглавляет ячейку "Нацкорпуса" в Днепропетровской области.
Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.
Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.
Розже "Нацкорпус" опроверг причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. В последствии нападавших на автобус под Харьковом задержали.
Также появилось видео нападения на автобус с активистами возле Харькова.
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