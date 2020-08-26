Вкладникам банку "Аркада" обіцяють повернути гроші у повному обсязі

Гроші отримають 4746 осіб

Гроші отримають 4746 осіб

Фото: flickr

Понад 90% вкладників банку "Аркада", який НБУ визнав неплатоспроможним, отримають свої гроші у повному обсязі.

Про це на брифінгу заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко, повідомляє RegioNews з посиланням на "Економічну правду".

"Понад 90% вкладників банку отримають свої кошти у повному обсязі - це 4746 осіб, їх вклади становлять менше, ніж гарантована державою сума - 200 тис. грн. Загалом Фонд гарантування виплатить таким вкладникам 290 млн грн. Інші вкладники отримають кошти в порядку, передбаченому законодавством", - розповів Шевченко.

Він зазначив, що "Банк "Аркада" існував як спеціалізований банк, який управляв фондами фінансування будівництва, і вже тривалий час забудовники, пов'язані з банком, затримують введення в експлуатацію низки об'єктів, таких як ЖК "Еврика", "Патріотика" у Києві.

Відповідальність за недобудови несе забудовник, а не банк", - підкреслив голова НБУ.

"Національний банк, відповідно, не регулює діяльність забудовників", - додав він.

Нагадаємо, правління Національного банку ще 6 серпня віднесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

Згодом в НБУ сказали, чому розорився банк "Аркада", виведення банку з ринку не пов’язані з пандемією.