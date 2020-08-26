14:34  26 серпня
В Україні до 31 жовтня продовжили карантин
15:22  26 серпня
Україна закриває кордон для іноземців до кінця вересня - Шмигаль
18:15  26 серпня
В зоні ООС минув місяць від початку перемир’я
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2020, 16:28 11

Банкрутство банку "Аркада": СБУ розслідує розкрадання 9 мільярдів

26 серпня 2020, 16:28 11
Читайте также на русском языке
Раніше його віднесли в категорію проблемних
Раніше його віднесли в категорію проблемних
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Правоохоронні органи розслідують справу про фінансові махінації на суму понад 9 млрд гривень у банку “Аркада”, який раніше було визнано неплатоспроможним.

Про це під час брифінгу заявив голова СБУ Іван Баканов, передає RegioNews.

За його словами, у грудні 2019 року Нацбанк звернувся до СБУ з фактами зловживань у банку.

СБУ ретельно вивчила ці всі матеріали, направила їх до ГПУ, яка, в свою чергу, порушила кримінальну справу і на сьогодні здійснює досудове розслідування, а СБУ там надає оперативний супровід”, - сказав Баканов.

Він зазначив, що правоохоронці перевіряють факти незаконного привласнення коштів посадовцями банку.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що врегулювати ситуацію з банком можна лише шляхом виконання усіх його контрактів в повному обсязі, для цього потрібно провести аудит.

Він висловив надію, що питання банку буде вирішено, і вкладники не постраждають.

Нагадаємо, правління Національного банку ще 6 серпня віднесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

Згодом в НБУ сказали, чому розорився банк "Аркада", виведення банку з ринку не пов’язані з пандемією.

СБУ банки шахраї Нацполіція Аркада банкрутство
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Донбасі викрили мережу сепаратистських інтернет-агітаторів
26 серпня 2020, 13:32
В НБУ сказали, чому розорився банк "Аркада"
26 серпня 2020, 11:22
СБУ блокувала контрабанду речовин для виробництва наркотиків на $70 тисяч
25 серпня 2020, 17:45
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Вибори мера Житомира: всі свої
Івано-франківський феномен. Чому у мера Марцінківа немає конкурентів
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »