Банкрутство банку "Аркада": СБУ розслідує розкрадання 9 мільярдів

Раніше його віднесли в категорію проблемних

Раніше його віднесли в категорію проблемних

Фото: flickr

Правоохоронні органи розслідують справу про фінансові махінації на суму понад 9 млрд гривень у банку “Аркада”, який раніше було визнано неплатоспроможним.

Про це під час брифінгу заявив голова СБУ Іван Баканов, передає RegioNews.

За його словами, у грудні 2019 року Нацбанк звернувся до СБУ з фактами зловживань у банку.

СБУ ретельно вивчила ці всі матеріали, направила їх до ГПУ, яка, в свою чергу, порушила кримінальну справу і на сьогодні здійснює досудове розслідування, а СБУ там надає оперативний супровід”, - сказав Баканов.

Він зазначив, що правоохоронці перевіряють факти незаконного привласнення коштів посадовцями банку.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що врегулювати ситуацію з банком можна лише шляхом виконання усіх його контрактів в повному обсязі, для цього потрібно провести аудит.

Він висловив надію, що питання банку буде вирішено, і вкладники не постраждають.

Нагадаємо, правління Національного банку ще 6 серпня віднесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

Згодом в НБУ сказали, чому розорився банк "Аркада", виведення банку з ринку не пов’язані з пандемією.