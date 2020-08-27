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27 августа 2020, 16:03 4

Фонд гарантирования вкладов решил продать банк "Аркада"

27 августа 2020, 16:03 4
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Были названы способы вывода банка с рынка
Были названы способы вывода банка с рынка
Фото: flickr
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о начале открытого конкурса с целью продажи банка "Аркада".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает RegioNews.

Известно, что Фонд планирует вывести неплатежеспособный банк с рынка и предлагает ряд способов, как это сделать. Среди вариантов:

  • ликвидация банка с отчуждением всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;
  • отчуждение всех или части активов и обязательств в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии и последующей ликвидацией;
  • создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств;
  • продажа неплатежеспособного банка инвестору.

Открытый конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, включенных Национальным банком Украины в перечень лиц, которые отвечают условиям открытого конкурса", - сообщили в Фонде.

Напомним, банкротство банка "Аркада": СБУ расследует хищение 9 миллиардов.

Правление Национального банка еще 6 августа отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

Позже в НБУ сказали, почему разорился банк "Аркада", выведение банка с рынка не связано с пандемией.

банки фонд продажа Аркада банкротство
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