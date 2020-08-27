В Україні сильніше контролюватимуть дотримання трудового законодавства: що відомо

Також повідомили, яких роботодавців перевірятимуть спершу

Також повідомили, яких роботодавців перевірятимуть спершу

Рixabay

В Україні з 1 вересня 2020 року буде посилено посилиться контроль за оформленням трудових відносин з працівниками.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду.

Відповідні перевірки проводитиме Державна служба України з питань праці. В Держпраці уточнили, що контрольні заходи щодо виявлення неоформлених працівників проводитимуться за сприяння Державної податкової служби, Пенсійного фонду, центрів зайнятості, органів місцевого самоврядування, Національної поліції й т. ін.

"В першу чергу заходи контролю будуть проведені у тих роботодавців, які мають високі ризики використання найманої праці без укладення трудових договорів. Виявлення таких роботодавців здійснюється шляхом аналізу інформації, наявної у різних органів державної влади та місцевого самоврядування", — йдеться в повідомленні.

Чинне законодавство передбачає кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність за порушення законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин з найманими працівниками, додали в Держпраці.

Кримінальна відповідальність: штраф від 34 до 85 тис.грн, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, виправні роботи на строк до двох років, арешт до 6 місяців.

Раніше стало відомо, скільки українців отримують зарплату понад 25 тисяч гривень.