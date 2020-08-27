14:51  27 серпня
Поліція відкрила чотири справи після візиту Зеленського в Дніпро
10:56  27 серпня
Справа Шеремета: з Кузьменко зняли електронний браслет
08:19  27 серпня
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксували одне порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2020, 13:30 3

В Україні сильніше контролюватимуть дотримання трудового законодавства: що відомо

27 серпня 2020, 13:30 3
Читайте также на русском языке
Також повідомили, яких роботодавців перевірятимуть спершу
Також повідомили, яких роботодавців перевірятимуть спершу
Рixabay
Читайте также
на русском языке

В Україні з 1 вересня 2020 року буде посилено посилиться контроль за оформленням трудових відносин з працівниками.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду.

Відповідні перевірки проводитиме Державна служба України з питань праці. В Держпраці уточнили, що контрольні заходи щодо виявлення неоформлених працівників проводитимуться за сприяння Державної податкової служби, Пенсійного фонду, центрів зайнятості, органів місцевого самоврядування, Національної поліції й т. ін.

"В першу чергу заходи контролю будуть проведені у тих роботодавців, які мають високі ризики використання найманої праці без укладення трудових договорів. Виявлення таких роботодавців здійснюється шляхом аналізу інформації, наявної у різних органів державної влади та місцевого самоврядування", — йдеться в повідомленні.

Чинне законодавство передбачає кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність за порушення законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин з найманими працівниками, додали в Держпраці.

Кримінальна відповідальність: штраф від 34 до 85 тис.грн, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, виправні роботи на строк до двох років, арешт до 6 місяців.

Раніше стало відомо, скільки українців отримують зарплату понад 25 тисяч гривень.

кримінал фонд кримінальна справа Пенсійний фонд робота
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Кампанія в Маріуполі: новий бренд на вітрині Ахметова
Вибори мера Житомира: всі свої
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »