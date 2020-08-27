"Корупціонери, бандити і люди Єрмака": нардеп розповів про нові призначення на митниці

Всі ниточки ведуть в Офіс президента, вважає Лерос

Всі ниточки ведуть в Офіс президента, вважає Лерос

Фото: liga.net

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Гео Лерос повідомив, що люди "одіозного митного владики" Ігоря Калєтніка "взяли" митницю, а людина Калєтніка Ілля Павлюк зайнявся місцевою виборчою кампанією "слуг".

Як передає RegioNews, про це Лерос повідомив на сторінці в Facebook.

"19 серпня Кабмін звільнив Голову митниці і поставив без конкурсу такого собі Павловського, звичайну ширму, яка на наступний день подала Мінфіну список з 15 керівників митниці, яких вважають людьми Калєтніка-Романенка", - пише Лерос.

За його словами, міністр фінансів Марченко погодив всіх в цей же день, а вже 21 серпня Павловський їх офіційно призначив.

У списку Калєтніка призначені різні чорти, люстровані, корупціонери, бандити і звичайно ж люди Єрмака", - додає нардеп.

Як зазначив Лерос, всі призначення пройшли повз конкурси через карантин.

"І головне, таке бл@дство зі "смотрящими" скрізь, а всі ниточки в ОПУ", - підсумував депутат.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів розпорядився тимчасово покласти обов'язки голови Державної митної служби на Андрія Павловського.

Стало відомо, чому Кабмін змінив тимчасового керівника ДМСУ.