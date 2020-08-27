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27 серпня 2020, 12:02 5

"Корупціонери, бандити і люди Єрмака": нардеп розповів про нові призначення на митниці

27 серпня 2020, 12:02 5
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Всі ниточки ведуть в Офіс президента, вважає Лерос
Всі ниточки ведуть в Офіс президента, вважає Лерос
Фото: liga.net
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Народний депутат України від партії "Слуга народу" Гео Лерос повідомив, що люди "одіозного митного владики" Ігоря Калєтніка "взяли" митницю, а людина Калєтніка Ілля Павлюк зайнявся місцевою виборчою кампанією "слуг".

Як передає RegioNews, про це Лерос повідомив на сторінці в Facebook.

"19 серпня Кабмін звільнив Голову митниці і поставив без конкурсу такого собі Павловського, звичайну ширму, яка на наступний день подала Мінфіну список з 15 керівників митниці, яких вважають людьми Калєтніка-Романенка", - пише Лерос.

За його словами, міністр фінансів Марченко погодив всіх в цей же день, а вже 21 серпня Павловський їх офіційно призначив.

У списку Калєтніка призначені різні чорти, люстровані, корупціонери, бандити і звичайно ж люди Єрмака", - додає нардеп.

Як зазначив Лерос, всі призначення пройшли повз конкурси через карантин.

"І головне, таке бл@дство зі "смотрящими" скрізь, а всі ниточки в ОПУ", - підсумував депутат.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів розпорядився тимчасово покласти обов'язки голови Державної митної служби на Андрія Павловського.

Стало відомо, чому Кабмін змінив тимчасового керівника ДМСУ.

митниця Офіс президента корупція Гео Лерос посада
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