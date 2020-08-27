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27 серпня 2020, 11:23 7

Суд на Закарпатті візьметься за банду, ватажком якої був депутат селищної ради

27 серпня 2020, 11:23 7
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Зловмисників затримали ще у грудні 2019 року
Зловмисників затримали ще у грудні 2019 року
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У Закарпатській області злочинна група постане перед судом за напад на іноземців.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції, передає RegioNews.

Затримали зловмисників у грудні минулого року, наразі досудове розслідування завершено.

За даними слідства, організатором угруповання був депутат однієї із селищних рад. Бандити напали на родину іноземних туристів, відібрали 7 тис. доларів, документи, одяг та мобільні телефони.

Аби туристи, серед яких були двоє малолітніх дітей, не звернулися в поліцію, їх проти волі утримували в підвалі. Одному з потерпілих вдалося втекти та звернутися до поліції. Підозрюваних затримали під час спецоперації.

Організатору та двом учасникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України та обрали запобіжні заходи: двом — тримання під вартою, ще одному – домашній арешт.

Наразі обвинувальні акти відносно організатора та одного з учасників скеровано до суду. Справу щодо третього обвинуваченого вже розглядають у суді.

Нагадаємо, напередодні в Ужгороді пов'язали ватажка вимагачів, які шантажували місцевих перевізників.

злочин поліція Ужгород затримання Закарпаття
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