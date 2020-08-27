Суд на Закарпатті візьметься за банду, ватажком якої був депутат селищної ради
У Закарпатській області злочинна група постане перед судом за напад на іноземців.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції, передає RegioNews.
Затримали зловмисників у грудні минулого року, наразі досудове розслідування завершено.
За даними слідства, організатором угруповання був депутат однієї із селищних рад. Бандити напали на родину іноземних туристів, відібрали 7 тис. доларів, документи, одяг та мобільні телефони.
Аби туристи, серед яких були двоє малолітніх дітей, не звернулися в поліцію, їх проти волі утримували в підвалі. Одному з потерпілих вдалося втекти та звернутися до поліції. Підозрюваних затримали під час спецоперації.
Організатору та двом учасникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України та обрали запобіжні заходи: двом — тримання під вартою, ще одному – домашній арешт.
Наразі обвинувальні акти відносно організатора та одного з учасників скеровано до суду. Справу щодо третього обвинуваченого вже розглядають у суді.
Нагадаємо, напередодні в Ужгороді пов'язали ватажка вимагачів, які шантажували місцевих перевізників.