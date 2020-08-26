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26 серпня 2020, 20:30 15

У Дніпрі охорона Зеленського зламала ребро активістці

26 серпня 2020, 20:30 15
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Поліція не хотіла приймати заяви від потерпілих
Поліція не хотіла приймати заяви від потерпілих
Фото: Дніпроград
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У Дніпрі охорона Зеленського та поліція напали на активістів, які намагались передати президенту петицію.

Про це повідомляє місцеве видання "Дніпроград", передає RegioNews.

За даними видання, 26 серпня під час візиту Зеленського у Дніпро відбулись сутички між демонстрантами, які хотіли зустрітись із президентом, а також поліцією і невстановленими особами.

Журналісти розповідають, що президент змінив маршрут візиту, оскільки протестувальники чекали на нього. Сутички відбулися під будівлею 33-ї гімназії міста. Активісти все ж зібралися під стінами школи”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що демонстрація була мирною, але правоохоронці разом із охороною президента і невстановленими особами почали перешкоджати активістам.

Зокрема, троє молодиків накинулись на представницю ГО "Інфопростір" Надію Святун, яка намагалася передати петицію представникам влади. Пізніше правоохоронці почали відштовхувати та скручувати протестувальників, серед яких були жінки”, - повідомляє видання.

Народний депутат 8 скликання Андрій Денисенко опублікував у Facebook фото документу, в якому лікарі зафіксували перелом ребра у активістки, яка хотіла задати питання Зеленському.

Як повідомила Надія Святун у себе в Facebook, ребро охоронці президента зламали активістці Аліні Новіковій.

Нагадаємо, "Слуга народу" представила кандидатів на посади міських голів Дніпропетровщини. Стали відомі кандидати у мери Дніпра та Кривого Рогу.

Володимир Зеленський зіткнення президент Дніпро охорона
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