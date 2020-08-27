Полиция открыла четыре дела после визита Зеленского в Днепр

Ранее охрану президента обвинили в избиении активистов

Ранее охрану президента обвинили в избиении активистов

Фото: Днепроград

Из-за событий в Днепре во время визита Владимира Зеленского полиция открыла четыре уголовных производства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

При исполнении служебных обязанностей телесные повреждения получил полицейский. Еще три уголовных производства начато по заявлениям граждан", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, три уголовных производство открыто по заявлениям граждан по факту превышения полицейскими власти или служебных полномочий. По данному факту в Главном управлении проводится служебное расследование.

Также полиция расследует случай нанесения телесных повреждений одному из полицейских.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в Нацполиции.

Напомним, 26 августа в Днепре охрана Зеленского сломала ребро активистке, полиция не хотела принимать заявления от пострадавших.