14:51  27 августа
Полиция открыла четыре дела после визита Зеленского в Днепр
10:56  27 августа
Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет
08:19  27 августа
Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировали одно нарушение режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
27 августа 2020, 14:51 9

Полиция открыла четыре дела после визита Зеленского в Днепр

27 августа 2020, 14:51 9
Читайте також українською мовою
Ранее охрану президента обвинили в избиении активистов
Ранее охрану президента обвинили в избиении активистов
Фото: Днепроград
Читайте також
українською мовою

Из-за событий в Днепре во время визита Владимира Зеленского полиция открыла четыре уголовных производства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

При исполнении служебных обязанностей телесные повреждения получил полицейский. Еще три уголовных производства начато по заявлениям граждан", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, три уголовных производство открыто по заявлениям граждан по факту превышения полицейскими власти или служебных полномочий. По данному факту в Главном управлении проводится служебное расследование.

Также полиция расследует случай нанесения телесных повреждений одному из полицейских.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в Нацполиции.

Напомним, 26 августа в Днепре охрана Зеленского сломала ребро активистке, полиция не хотела принимать заявления от пострадавших.

Владимир Зеленский Офис президента полиция Днепр охрана активисты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Коррупционеры, бандиты и люди Ермака": нардеп рассказал о новых назначениях на таможне
27 августа 2020, 12:02
У Зеленского ответили Вакарчуку и "Бумбоксу" на упреки за использование их песен
27 августа 2020, 11:57
Суд на Закарпатье возьмется за банду, главарем которой был депутат поселкового совета
27 августа 2020, 11:23
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Кампания в Мариуполе: новый бренд на витрине Ахметова
Выборы мэра Житомира: все свои
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »