У Зеленського відповіли Вакарчуку й "Бумбоксу" на закиди щодо використання їхніх пісень
Офіс президента відреагував на закиди українських виконавців про те, що їхні пісні використали без згоди на концерті «Пісенна історія сучасної України» з нагоди Дня Незалежності України.
В Офісі президента вказали на закон "Про авторське право і суміжні права", який за деяких умов дозволяє використання фрагментів пісень без згоди автора, повідомляє Regionews.
Йдеться про пункт 9-1 ст. 21. Він дозволяє без згоди автора чи особи, яка має авторське право, публікувати фрагменти музичних творів у форматі пародії, попурі або карикатури, але за умови зазначення імені автора та джерела запозичення.
"24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі "Музична історія Незалежності”, яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів. Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права” дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення", – наголошується в повідомленні Офісу президента.
Нагадаємо, 24 серпня гурти "Океан Ельзи”, "Бумбокс” і "Тартак” заявили, що не давали дозволу на використання їхніх пісень на концерті під час офіційного святкування Дня Незалежності.