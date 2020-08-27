У Зеленського відповіли Вакарчуку й "Бумбоксу" на закиди щодо використання їхніх пісень

Відповідь з'явилася лише 27 серпня

Відповідь з'явилася лише 27 серпня

Офіс президента

Офіс президента відреагував на закиди українських виконавців про те, що їхні пісні використали без згоди на концерті «Пісенна історія сучасної України» з нагоди Дня Незалежності України.

В Офісі президента вказали на закон "Про авторське право і суміжні права", який за деяких умов дозволяє використання фрагментів пісень без згоди автора, повідомляє Regionews.

Йдеться про пункт 9-1 ст. 21. Він дозволяє без згоди автора чи особи, яка має авторське право, публікувати фрагменти музичних творів у форматі пародії, попурі або карикатури, але за умови зазначення імені автора та джерела запозичення.

"24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі "Музична історія Незалежності”, яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів. Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права” дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення", – наголошується в повідомленні Офісу президента.

Нагадаємо, 24 серпня гурти "Океан Ельзи”, "Бумбокс” і "Тартак” заявили, що не давали дозволу на використання їхніх пісень на концерті під час офіційного святкування Дня Незалежності.