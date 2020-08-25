Справу підозрюваних у вбивстві Шеремета буде розглядати суд присяжних
25 серпня Шевченківський районний суд Києва постановив, що розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета буде призначено на 4 вересня.
Про це передає "Укрінформ”, передає RegioNews.
Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту за обвинуваченням Антоненка, Кузьменко, Дугарь судом присяжних на 12:00 4 вересня”, - сказала головуюча суддя Оксана Голуб.
Зазначається, що під час засідання вона пояснила підозрюваним, що вони мають право на суд присяжних.
За словами Оксани Голуб, у такому випадку їхню справу будуть розглядати двоє професійних суддів і троє присяжних суддів, яких оберуть з представників громадськості.
Антоненко, Кузьменко і Дугарь заявили, що погоджуються на проведення суду присяжних.
В ході засідання суд також залишив фігуранта справи і ветерана АТО Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня.
Юлії Кузьменко залишили в силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 жовтня.
Обрати обвинуваченій Дугарь запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. 160 гривень та покласти на неї додаткові обов’язки, і визначити строк дії додаткових обов’язків Дугарь по 23 жовтня включно”, - сказала суддя.
Нагадаємо, 25 серпня у Шевченківському районному суді Києва розпочався розгляд по суті справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Також повідомлялося, що адвокати підозрюваних клопотатимуть про суд присяжних.