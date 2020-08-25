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25 серпня 2020, 21:28 2

Справу підозрюваних у вбивстві Шеремета буде розглядати суд присяжних

25 серпня 2020, 21:28 2
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Суд продовжив дію запобіжного заходу для Антоненка, Кузьменко та Дугарь
Суд продовжив дію запобіжного заходу для Антоненка, Кузьменко та Дугарь
Фото: Укрінформ
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25 серпня Шевченківський районний суд Києва постановив, що розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета буде призначено на 4 вересня.

Про це передає "Укрінформ”, передає RegioNews.

Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту за обвинуваченням Антоненка, Кузьменко, Дугарь судом присяжних на 12:00 4 вересня”, - сказала головуюча суддя Оксана Голуб.

Зазначається, що під час засідання вона пояснила підозрюваним, що вони мають право на суд присяжних.

За словами Оксани Голуб, у такому випадку їхню справу будуть розглядати двоє професійних суддів і троє присяжних суддів, яких оберуть з представників громадськості.

Антоненко, Кузьменко і Дугарь заявили, що погоджуються на проведення суду присяжних.

В ході засідання суд також залишив фігуранта справи і ветерана АТО Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня.

Юлії Кузьменко залишили в силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 жовтня.

Обрати обвинуваченій Дугарь запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. 160 гривень та покласти на неї додаткові обов’язки, і визначити строк дії додаткових обов’язків Дугарь по 23 жовтня включно”, - сказала суддя.

Нагадаємо, 25 серпня у Шевченківському районному суді Києва розпочався розгляд по суті справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Також повідомлялося, що адвокати підозрюваних клопотатимуть про суд присяжних.

Справа Шеремета суд убивство Юлія Кузьменко адвокат
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