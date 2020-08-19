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Справа Шеремета: адвокати підозрюваних клопотатимуть про суд присяжних
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19 серпня 2020, 19:27 2

Справа Шеремета: адвокати підозрюваних клопотатимуть про суд присяжних

19 серпня 2020, 19:27 2
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Суд розпочне слухати справу Шеремета у вівторок, 25 серпня
Суд розпочне слухати справу Шеремета у вівторок, 25 серпня
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Адвокати підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета у вівторок, 25 серпня, подадуть клопотання про те, щоб справу по суті розглядав суд присяжних.

Про це "Бабелю" у коментарі розповів адвокат Юлії Кузьменко Тарас Безпалий, пише RegioNews.

За його словами, це спільна позиція усіх захисників фігурантів справи.

Адвокат зазначив, що закон дозволяє, аби справу розглядав суд присяжних у випадках, коли підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі — як у випадку Антоненко, Кузьменко та Дугарь, адже їм інкримінують "умисне вбивство небезпечним для життя багатьох осіб способом, скоєне за змовою групою осіб". Кримінальний кодекс передбачає за такий злочин позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Якщо колегія суддів задовільнить це клопотання, справу будуть розглядати двоє суддів і троє присяжних. Якщо ж не задовольнить, а також не поверне обвинувальний акт прокурору, то справу далі розглядатиме колегія з трьох суддів під головуванням Оксани Голуб.

Нагадаємо, що 25 серпня у Шевченківському районному суді Києва розпочнеться розгляд по суті справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. О 13:00 відбудеться підготовче засідання.

суд Павло Шеремет Юлія Кузьменко убивство кримінальна справа Яна Дугарь
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