Справа Шеремета: Антоненку вручили обвинувальний акт
Раніше такий же акт вручили лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко
Раніше такий же акт вручили лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко
Ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, вручили обвинувальний акт.
Про це журналісту УНН повідомив адвокат Станіслав Кулик, пише RegioNews.
На питання, чи вручили обвинувальний акт Антоненку, Кулик відповів: "Вручили".
Нагадаємо, минулого тижня Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Сьогодні ж підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко вручили обвинувальний акт.
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