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18 серпня 2020, 18:44 2

Справа Шеремета: Антоненку вручили обвинувальний акт

18 серпня 2020, 18:44 2
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Раніше такий же акт вручили лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко
Раніше такий же акт вручили лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко
Фото:Liga.net
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Ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, вручили обвинувальний акт.

Про це журналісту УНН повідомив адвокат Станіслав Кулик, пише RegioNews.

На питання, чи вручили обвинувальний акт Антоненку, Кулик відповів: "Вручили".

Нагадаємо, минулого тижня Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Сьогодні ж підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко вручили обвинувальний акт.

Павло Шеремет убивство кримінальна справа поліція Антоненко
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