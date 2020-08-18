Справа Шеремета: Антоненку вручили обвинувальний акт

Раніше такий же акт вручили лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко

Раніше такий же акт вручили лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко

Фото:Liga.net

Ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, вручили обвинувальний акт.

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