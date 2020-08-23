"Чорні скриньки" розшифровано: Іран повідомив деталі авіакатастрофи літака МАУ

Пілоти до останнього намагалися контролювати політ

Пілоти до останнього намагалися контролювати політ

Фото: з відкритих джерел

Іран закінчив аналіз "чорних скриньок" зі збитого у січні літака Міжнародних авіаліній України. Згідно із данними розшифровки стало відомо, що в повітряне судно потрапили дві ракети з інтервалом в 25 секунд, і що пасажири були ще живі протягом деякого часу після першого удару.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Reuters.

Запис розмов з кабіни пілотів тривав ще 19 секунд після удару. Троє пілотів та інструктор намагалися керувати літаком до останнього. У спробах контролювати політ екіпаж увімкнув допоміжний блок живлення - очевидно, літак мав перебої з електрикою.

Інструктор визначив, що обидва двигуни працюють, всього за кілька секунд після вибуху. З пасажирської кабіни на записі не було чутно ні звуку.

Зазначається, що між ударами першої та другої ракети пройшло близько 25 секунд. Пошкодження від першого вибуху призвели до відключення самописців вже через 19 секунд. Отже останні 6 секунд життя пілотів залишились невідомими.

"Через 19 секунд після того, як перша ракета потрапила в літак, голоси пілотів в кабіні показали, що пасажири були живі... 25 секунд по тому друга ракета потрапила в літак... Отже, з чорної скриньки літака не було отримано жодного аналізу характеристик і впливу другої ракети", - повідомив глава Організації цивільної авіації Ірану Тураджі Дехгані-Зангане.

Раніше повідомлялося, що бортові самописці відправили на експертизу до Франції, де до процесу розшифровки долучилися усі зацікавлені сторони, зокрема й Україна. Згідно з отриманими даними політ борту до влучення ракети був нормальним.

У той же час, заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що зчитування чорних ящиків підтвердило, що літак "МАУ" був справний.

"Зазначене розслідування підтвердило те, що ми з самого початку передбачали, що літак був абсолютно справний, як і всі його системи, всі пілоти діяли відповідно до наявних інструкцій, і більш того зазначений рейс отримав всі необхідні узгодження на виліт від іранської як військової, так і цивільної адміністрації. Більш того, чітко підтверджено, що причиною трагедії стало потрапляння в літак двох ракет протиракетної оборони іранської сторони ", - сказав Єнін.

Чиновник зазначив, що українська сторона буде продовжувати свої зусилля в рамках переговорного процесу з Іраном з метою залучення іранської сторони до міжнародної правової відповідальності.

Нагадаємо, літак рейсу "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився 8 січня цього року в Ірані. В результаті катастрофи загинули 176 осіб.

Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяла на себе військова гілка виконавчої влади Ірану. Також шестеро людей були затримані.