Поліція закрила справу за фактом загибелі народного депутата Дмитра Тимчука

Він був знайдений мертвим 19 червня 2019 року

Він був знайдений мертвим 19 червня 2019 року

Фото: Facebook

Про це повідомляє агентство "Українські Новини”, передає RegioNews.

Згідно із інформацією, яку агентство отримало від Нацполіції у відповідь на інформаційний запит, справа розслідувалася за ч. 1 ст. 15 (умисне вбивство) Кримінального кодексу і не перекваліфіковувалося.

У поліції повідомили, що 12 грудня 2019 року справа була закрита у зв'язку з відсутністю кримінального правопорушення.

У кінці 2019 року, а саме 12 грудня справа була закрита в зв'язку з встановленням відсутності події кримінального правопорушення, тобто за частиною 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу”, - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що рішення про закриття справи не скасовувалося ні судом, ні прокуратурою.

Нагадаємо, Дмитро Тимчук координував групу "Інформаційний спротив” і став відомий завдяки висвітленню анексії Росією Криму та війни на Донбасі. Він регулярно інформував про ситуацію на фронті та на окупованих територіях.

Нардеп був знайдений мертвим 19 червня 2019 року внаслідок вогнепального поранення в голову. Спочатку повідомляли, що депутат загинув через необережне поводження зі зброєю.